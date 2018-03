Le personnel d’Air France Togo a troqué son traditionnel uniforme bleu pour une tenue locale plus colorée. Une évolution vestimentaire pour marquer la Journée internationale de la femme.

A Lomé, la compagnie française n’a pas à militer en faveur de la politique du genre ou de la parité. En effet, la majorité des salariés est constituée de femmes.

On notera qu’à Air France Togo on ne parle plus de parité, mais de majorité, les femmes étant majoritaires sur l’ensemble du personnel.