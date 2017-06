Les populations rurales y verront beaucoup plus clair

Faure Gnassingbé a annoncé jeudi le lancement de l’initiative baptisée ‘CIZO’ (Allumer en langue Guin). Elle vise à étendre l’accès à l’électricité à plus de 2 millions de togolais (300.000 foyers) au cours des cinq prochaines années, par la mise à disposition de kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles.

A la fin de l’année 2016, le taux de desserte électrique était en moyenne de 35% des foyers, avec une disparité marquée dans les dans les zones rurales.

A partir de 100 Fcfa par jour, il sera possible d’ici la fin de cette année de disposer de kits solaires individuels garantissant une électricité propre, fiable et de qualité.

La mise en œuvre de cette initiative mobilisera un investissement de plus de 68 milliards sur 5 ans, et sera essentiellement financée par des capitaux privés.

Outre l’accroissement notable du taux d’électrification rurale (qui devrait passer de 7% à plus 40%), CIZO favorisera l’adoption massive des paiements via téléphone portable dans les zones rurales et, par conséquent, l’inclusion financière.