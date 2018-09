Les pouvoirs publics en ont assez de se faire enfumer

Il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics, mais qui respecte vraiment la réglementation ?

Pour être franc, pas grand monde. Dans les restaurants et les discothèques, les cendriers sont posés sur les tables et les fabricants de cigarettes déploient un trésor d’imagination pour assurer leur promotion. Cendriers, parasols, casquettes sont ciglés et bien reconnaissables.

Face à l’indifférence de la population et à l’inefficacité des campagnes d’information, les pouvoirs publics ont décidé de sévir. Des sanctions seront appliquées aux propriétaires d’établissement ne respectant pas la loi de 2010 et des amendes pourront être délivrées aux fumeurs.

Encore faut-il constater le flagrant délit. Et ça, c’est plus compliqué.