Logique de rationalisation

Lomé ne dispose pas d’un centre de conférences comme l’on peut en voir à Kigali, Dakar, Libreville ou Nouakchott.

Des bâtiments très coûteux à construire et à entretenir.

Le Togo a opté pour une structure semi-rigide polyvalente édifiée à l’occasion du sommet de l’Union africaine sur la sécurité maritime en 2016, et qui est réutilisée lors de conférences internationales.

Beaucoup plus économique que n’importe quel bâtiment en dur même si l’espérance de vie de cette vaste tente est évidemment plus courte.

Mais l’un dans l’autre, la facture sera plus douce.

La tente et son complexe sont situés juste à côté de l’hôtel The Adress – 2 février, où logent les délégations officielles. L’accès est sécurisé et le périmètre facile à contrôler.

Conférence de l'AGOA en août 2017

La tente a déjà accueilli le sommet de l’AGOA l’année dernière et plus récemment les réunions ministérielles ACP-UE.

Dans quelques jours se retrouveront dans le même lieu les participants au sommet conjoint Cedeao-Ceeac et à celui de la Cedeao, soit une vingtaine de chefs d’Etat et les nombreuses délégations.

La tente n’est pas uniquement dédiée aux manifestations officielles, elle peut être louée par des sociétés et même des particuliers. Un moyen de rentabiliser l’investissement.