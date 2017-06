Message de tolérance à l'occasion de la fin du ramadan

L'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne du ramadan est célébré ce dimanche au Togo.

Plusieurs milliers de fidèles se sont retrouvés au stade de Kégué à Lomé pour la grande prière.

Le Premier ministre Komi Selom Klassou représentait le chef de l’Etat. Il avait à ses côtés le président de l’Assemblée nationale, Dama Dramani.

El Hadj Inoussa Bouraima, président de l’UMT (Union des musulmans du Togo) a prié pour la paix et dénoncé tous ceux qui prêchent l’extrémisme.

‘Le musulman doit avoir un comportement digne. Il est de la responsabilité de chaque fidèle d’affirmer de renoncer à toute désobéissance, de pardonner à son prochain. C’est le refus du pardon qui conduit au terrorisme’, a-t-il déclaré.

La fête de la fraternité, du pardon et de la réconciliation est un moment de réjouissance pendant laquelle, après le mois de ramadan, les fidèles prennent du temps en famille et entre amis. Chaque foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations, le plus souvent des pâtisseries, qui seront échangées avec les amis de la communauté ou offertes aux voisins, autour d'un café ou d'un thé.

C'est aussi un jour de cadeau. Les familles offrent jouets, argent, vêtements... C'est un jour sacré où chacun appelle sa famille pour lui souhaiter une bonne fête. Mais il n'est pas seulement un moment de célébration. Spirituellement, pour les musulmans, c'est aussi un moment pour l'auto-évaluation du mois de jeûne qui vient de s'écouler. Chacun réfléchit sur les bonnes choses qu'il a accomplies. C'est un jour de grande réflexion.

Le président Faure Gnassingbé a adressé samedi des messages d’amitié à un certain nombre de ses homologues musulmans à l’occasion de l’Aïd.