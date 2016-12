Noël solidaire

200 orphelins et enfants en grande difficulté ont eu droit vendredi à Lomé à un noël magique avec cadeaux, gâteaux et animations et concert sur le site de la Bluezone de Cacaveli (banlieue de Lomé) réaménagé pour la circonstance en salle de spectacle.

Cette opération ‘Noël enchanté’ a été organisée par Krystel Dicoh, la présidente de l’ONG ‘Mercy Economic Development International Corporation’.

Elle ambitionne l’année prochaine de toucher encore plus d’enfants, non seulement dans la capitale, mais aussi dans les autres régions du Togo.