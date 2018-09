Ouaga plus proche de Lomé

Orange Burkina Faso propose à ses client des rabais sur les appels vers le Togo. 100 Fcfa la minute, mais l’offre est limitée : du 21 au 23 septembre. Une opération réalisée en coopération avec TogoCel.

Si la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ont adopté le principe du roaming gratuit dans l’espace Cedeao (sauf pour les datas), les appels d’un pays à l’autre restent toujours très élevés.

Mais sans doute plus pour très longtemps. Les possesseurs de smartphones en 3 ou 4G délaissent le réseau classique au profit de WhatsApp pour leurs appels locaux, régionaux et internationaux. Et tout est gratuit, évidemment.

Les opérateurs africains se rémunèrent davantage désormais sur les datas que sur les appels classiques.