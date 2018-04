Pas de vol Air France vers Lomé ce mardi

En raison des grèves qui touchent Air France, le vol AF 860 du 10 avril entre Paris et Lomé est annulé.

La compagnie invite les passagers à prendre contact avec le transporteur ou leur agence de voyages pour effectuer la modification des réservations (sans frais).

Après cinq jours de grève depuis le mois de février, l’intersyndicale représentant tous les corps de métiers de la compagnie aérienne française débutent demain une série de trois arrêts de travail de 48 heures, les 10 et 11 avril, les 17 et 18 avril et les 23 et 24 avril. Sans le moindre signe d’une sortie de conflit sur leurs revendications.