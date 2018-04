Plus clair et moins humide

Les responsables de la ville de Lomé ont donné mercredi des indications sur les investissements qui seront réalisés cette année.

La capitale va étendre son réseau d’éclairage public aux artères secondaires, renforcer les équipes de nettoyage, poursuivre le bitumage des rues et des avenues et renforcer le système de canalisation et de drainage des eaux de pluie.

La municipalité va également moderniser la gestion des déchets solides urbains (DSU) par l’achèvement du centre d’enfouissement technique d’Aképé et sa mise en exploitation.

La ville devrait consacrer plusieurs milliards à ces travaux de modernisation.