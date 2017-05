Près de 4.000 morts sur les routes depuis 8 ans

Sensibilisation et répression

Ces 8 dernières années, la route a tué 3.784 personnes au Togo. Un chiffre effrayant communiqué mardi par l’Action pour les victimes de la route (AVR), une association locale.

Au total, il y a eu 35.443 accidents plus ou moins sérieux.

Face à cette situation très alarmante, l’AVR vient de saisir les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir avec une plus grande vigueur. Elle propose un certain nombre de mesures destinées à faire baisser le nombre d’accidents. L’association préconise une politique de sensibilisation et de répression.

Otto-Günther Kpegoh

Le président de l’AVR, Otto-Günther Kpegoh espère un ‘engagement volontariste et pragmatique’ de l’Etat sur ces questions.

L’imprudence, le non-respect du code de la route, le mauvais état des véhicules et la surcharge des camions et des bus sont parmi les causes des sinistres sur les routes togolaises.