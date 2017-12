Prières et réjouissances en toute quiétude

Le ministère de la Sécurité a annoncé dimanche des mesures exceptionnelles pour garantir le bon déroulement des fêtes de fin d’année.

Des policiers et des gendarmes seront déployés devant et autour des lieux de culte, des restaurants, des hôtels et des zones commerciales très fréquentés à cette époque de l’année.

Les contrôles seront également renforcés aux frontières.