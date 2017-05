Soif de clarté

Le ministère de l’Agriculture vient de rendre publique la liste des 55 sociétés autorisées à produire et à distribuer de l’eau minérale au Togo. Ces autorisations concernent l’eau en bouteille et en sachet.

On retrouve les poids lourds du secteur comme Voltic, Vitale ou Crystal et des entreprises plus modestes.

Mais elles offrent toutes des conditions d’hygiène irréprochables.

Sans agrément la vente d’eau est interdite. Il appartient aux consommateurs d’être attentifs. Il y va de leur santé.