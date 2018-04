Sylvie Zanou a du mérite

Marc Vizy et Sylvie Zanou

Sylvie Zanou, la responsable commerciale d’Air France pour le Togo, a reçu jeudi soir les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du mérite des mains de l’ambassadeur de France à Lomé, Marc Vizy.

Une distinction bien méritée pour celle qui depuis des années contribue au développement des échanges entre le Togo et la France.

Air France, la compagnie historique, fait le lien entre les deux pays.

En remerciant Marc Vizy et les autorités françaises, Sylvie Zanou a souligné que le Togo et la France étaient des terres de diversités, mais liés par des liens très forts et très particuliers.