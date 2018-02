Tout en rondeurs

Le concours miss Awoulaba aura lieu prochainement au Togo.

Awoulaba est un terme baoulé pour désigner en Côte d'Ivoire une reine de beauté.

Dans la culture populaire ivoirienne, les awoulabas sont de belles femmes avec des mensurations impressionnantes : un visage rond, une forte poitrine (critère, à l'origine, plus ou moins négligeable dans la dénomination d'une awoulaba), une remarquable chute de reins, et surtout, ce qui importe le plus, une hypertrophie des fesses.

Soulignons qu'une Awalaba n'est pas obèse, elle a une morphologie spéciale ; seules ses fesses sont démesurées.

Le concours désire favoriser la mise en valeur physique et morale des femmes rondes africaines.

C’est la première fois que le concours se déroule au Togo.

Le casting est bouclé et la date de la grande finale sera dévoilée dans les prochains jours.

Douze candidates ont été retenues après une sélection rigoureuse.