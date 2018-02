Très bonne année !

Les Chinois célèbrent vendredi le Nouvel An. Pour la communauté chinoise vivant au Togo, c’est un moment de réjouissances et de festivités.

Cette année est placée sous le signe du chien.

D'après les canons astrologiques, les personnes nées l'année du chien sont directes et loyales et possèdent un sens aigu de la justice, même si elles sont réputées têtues et irritables.

Cette fête est avant tout un événement familial : après un grand nettoyage de printemps, un repas copieux composé de plats typiques est servi. Ces mets sont censés apporter bonheur et prospérité à toute la famille, pour toute l'année. Quant aux étrennes, elles sont données aux plus jeunes dans des enveloppes rouges.

Les restaurants chinois de Lomé proposeront pendant une dizaine de jours des menus de circonstance.