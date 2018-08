Une figure consolatrice

Les chrétiens du Togo célèbrent ce mercredi l’Assomption, la montée de Marie au ciel.

La journée est fériée. Administration, bureaux et commerces sont fermés.

Cette grande fête mariale date des premiers siècles de l’Eglise. Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu,

Elle tient une place singulière dans l'Eglise. Comment ne pas comprendre l'attachement filial de millions de croyants à une figure féminine, perçue comme plus proche, plus douce et consolatrice que celle d'un Dieu, fût-il tendre et attentionné ?

Marie est celle qui protège, guide et apaise.