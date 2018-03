Vous protéger est notre métier

Les catastrophes, qu’elles soient de cause naturelle ou humaine, peuvent se produire à tout moment. Elles sont susceptibles d’entraîner des dégâts économiques et environnementaux, mais aussi et surtout, des pertes en vies humaines.

L’aide en matière de protection civile consiste en une aide gouvernementale livrée directement au lendemain d’une catastrophe. Ces secours d’urgence peuvent prendre la forme d’une aide matérielle, d’un déploiement d’équipes spécialement équipées, ou d’une évaluation et coordination par des experts déployés sur le terrain.

Les catastrophes nécessitent une réponse coordonnée de la part des autorités.

A l’occasion de la Journée de la protection civile ce jeudi, le ministre de la Sécurité, Damehame Yark, a souligné l’engagement des pouvoirs publics à assurer la sécurité des citoyens.

La Protection civile travaille de concert avec la police, la gendarmerie, les pompiers et l’armée pour anticiper les sinistres et les gérer lorsqu’ils surviennent.

Le gouvernement dispose d’un arsenal assez complet avec une agence de protection civile (ANPC).

L’ANPC coordonne l’ensemble des activités de prévention des risques de catastrophes et de gestion des situations d’urgence.

Elle supervise également les opérations de secours, de sauvetage et d’accueil dans des structures temporaires.

Le Togo est confronté très régulièrement à des inondations qui frappent les villes, les villages et les cultures.

Selon les experts, en raison du réchauffement climatique, le phénomène n’est pas prêt de s’arrêter.