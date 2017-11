Basket 3X3 : victoire du Nigeria à Lomé

Le Nigeria a remporté dimanche à Lomé la 1er coupe d’Afrique des nations de basketball 3x3 en s’imposant face à la Côte d’Ivoire (21-9).

Le basket 3x3, populaire, intense et spectaculaire fera son entrée au programme des jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

A mi-chemin entre le jeu de rue et le 5x5, le basket-ball 3 contre 3 est une jeune discipline, née officiellement en 2010 avec l'organisation d'une première grande compétition internationale, lors des JO de la jeunesse à Singapour.

Spontané et explosif, quand le basket traditionnel repose plus sur les systèmes de jeu et la patience, le 3x3 se joue sur un demi-terrain, avec un seul panier, et se termine au bout de 10 minutes ou dès qu'une équipe inscrit 21 points.