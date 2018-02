Parlons franchement. La participation des Eperviers Dames au tournoi de l’UFOA à Abidjan n’a pas été un franc succès.

Trois rencontres et trois défaites. 6 buts encaissés contre le Sénégal, puis 8 buts contre le Mali et la rencontre du jour a été à peine plus favorable avec un score de 3-1 en faveur du Nigeria, lundi.

Le Togo est éliminé de cette compétition régionale.