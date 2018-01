D1 : Semassi conserve la tête du championnat

Maranatha a battu dimanche par 4 buts à 0 Anges FC lors de la 10e journée du championnat de D1.

Malgré sa défaite à domicile face à Asck (0-2), le leader Sémassi conserve la tête du classement.

Les résultats de la 10e journée

As OTR – Gomido (1-1)

Foadan – Kotoko (1-1)

Dyto – Asko (3-0)

Maranatha - Anges Fc (4-0)

As Togo Port – Koroki (1-1)

Gbikinti – Agaza (0-1)

Semassi – Asck (0-2)

Espoir – Unisport (1-2)

Classement général

1. Sémassi FC 20 pts +7

2. AS Togo Port 20 pts +6

3. Gomido FC 20 pts +6

4. US Koroki 19 pts +6

5. Dyto FC 18 pts +7

6. ASCK 18 pts +7

7. AS OTR 14 pts +1

8. Gbikinti FC 13 pts +0

9. Agaza FC 13 pts -2

10. ASKO 13 pts -4

11. Unisport 12 pts -1

12. Anges FC 11 pts -9

13. Maranatha FC 10 pts -1

14. Foadan FC 7 pts -5

15. Espoir FC 7 pts -8

16. Kotoko FC 4 pts -11