Démarche transparente

Un comité de mobilisation des fonds dans le cadre de la participation des Eperviers à la CAN 2017 a été lancé récemment. Les supporteurs de l’équipe nationale de foot et plus généralement tous les Togolais ont la possibilité d’apporter leur obole.

Les versements peuvent être effectués par virement bancaire ou via téléphone mobile.

Afin d’assurer une totale transparence, les responsables du comité ont mis en ligne un site qui permet de suivre en direct la levée des fonds et les sommes ainsi récoltées.

L’équipe togolaise a besoin de 5 milliards de Fcfa. Mais tout dépend des résultats lors de la compétition.

Accéder au site