Faire éclore les talents

Le président Faure Gnassingbé était samedi dans les tribunes du stade municipal de Lomé pour la clôture de l’opération ‘graines de stars’.

Une initiative soutenue et financée par le gouvernement, la Brasserie BB et TogoCom destinée à repérer de jeunes talents pour l’équipe nationale de foot et les clubs locaux.

Le chef de l’Etat, qui avait à ses côtés le sélectionneur Claude Le Roy, a rencontré les éventuelles prochaines vedettes des Eperviers

Pour les autorités, il est important d’identifier très tôt les talents et de les accompagner. C’est toute la philosophie de l’action menée par Claude Le Roy et ses collaborateurs.