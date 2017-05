Guy Lorenzo veut dénicher de nouveaux talents

Les directions régionales et préfectorales du sport et des loisirs ont reçu un appui financier et en équipements du ministre des Sports, Guy Lorenzo.

L’objectif des autorités est de relancer les championnats scolaires et universitaires. L’aide concerne pour le moment une seule discipline, le football. Mais le ministre a affiché l’ambition de cibler l’année prochaine d’autres sports comme le handball.

Cette politique de sport à la base devrait permettre de dénicher de nouveaux talents.

'Le vœu du gouvernement est d’avoir une équipe nationale dans chaque discipline olympique pour des compétitions internationales éventuelles auxquelles nous pourrions prendre part la tête haute et non pour aller faire figuration’, a déclaré M. Lorenzo.