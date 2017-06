Le foot togolais achève sa convalescence

Le congrès de la Fédération togolaise de football (FTF) s’est déroulé samedi à Kara (nord du Togo).

Guy Akpovi, le président, a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à l’avenir du football togolais qui revient de loin après des années de crise.

Rappelant que ce sport était un symbole de paix et de cohésion, il a dénoncé les violences sur les stades, de plus en plus fréquentes.

Le prochain grand chantier de la FTF sera la création de 6 nouvelles ligues à la place des 14 existantes.