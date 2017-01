Les Eperviers en escale à Lomé

Les joueurs et leur coach à leur arrivée au Radisson

Les Eperviers ont regagné Lomé jeudi après un stage au Sénégal. Une escale de quelques heures dans la capitale togolaise, juste le temps d’embrasser la famille et d’assister à la cérémonie de remise du drapeau présidée par le Premier ministre.

A leur arrivée, les joueurs et l’entraîneur Claude Le Roy ont gagné l’hôtel 2 février Radisson pour une sieste.

Ils quitteront Lomé vendredi, direction le Gabon où s’ouvre la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

L’équipe du Togo disputera son premier match le 16 janvier contre un adversaire redoutable, la Côte d’Ivoire.

‘Nous nous engageons dans cette compétition avec un moral d’acier et la certitude d’avoir les qualités requises pour aller le plus loin possible, a indiqué M. Le Roy.