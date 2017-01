Les Eperviers sont motivés à bloc

Les Eperviers ont quitté Lomé vendredi matin pour Libreville Ils affronteront le 16 janvier la Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

‘Nous sommes ultra-motivés, le moral est excellent et l’équipe gonflée à bloc’, a déclaré le capitaine de l’équipe du Togo, Emmanuel Adebayor, quelques minutes avant de monter dans l’avion.

Il a cependant reconnu que la tâche n'était pas facile.

‘Il ne faut pas se voiler la face, c’est vrai que sur le papier on n’est pas les meilleurs mais il y aura peut-être 11, 18, 23 chiens enragés à la CAN et ce seront les togolais’, a-t-il indiqué.

Le Togo évolue dans le groupe C aux côtés de la Côte d’Ivoire, de la RDC et du Maroc.