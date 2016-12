Les bons comptes font les bons amis

Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la participation des Eperviers à la CAN 2017 au Gabon se déroule dans les meilleures conditions, a indiqué jeudi le ministre des Sports, Guy Lorenzo.

Il s’est félicité de l’excellent moral des joueurs.

‘Ils ont envie de gagner la CAN. Il faut qu’ils s’affirment plus (…). Pour les Eperviers, l’essentiel n’est pas de participer. Ils ont deux options, gagner ou … gagner’, a-t-il déclaré.

500 millions de Fcfa ont été dégagés pour accompagner l’équipe togolaise. Ces fonds sont totalement transparents et inscrits au budget de l’Etat, a précisé le ministre.

Par ailleurs, une commission de mobilisation a été mise en place. Les particuliers fans de foot pourront participer financièrement à l’aventure de la CAN en envoyant leurs dons par transfert électronique via T-Money ou Flooz. Là encore, tout sera à 100% clair et chaque centime reçu et utilisé justifié.