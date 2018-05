As Togo Port a été battu samedi à Lomé par Horoya AC de Guinée (2-1) lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions

Les Togolais affronteront dans une dizaine de jours à Sasablanca Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Résultats de la 1ère journée

TP Mazembe 4-1 ES Sétif (Groupe B)

AS Togo Port 1-2 Horoya AC (Groupe C)

Mamelodi Sundowns 1-1 Wydad Casablanca (Groupe C)

Zesco United 1-1 Mbabane Swallows (Groupe D)

Primeiro de Agosto 1-1 ES Sahel (Groupe D)