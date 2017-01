Mobilisation générale

Cinq milliards de Fcfa. C’est la somme attendue par le comité de mobilisation mis en place pour soutenir l’équipe nationale de football qui participera dans quelques jours à la CAN au Gabon.

Les supporteurs sont appelés à se mobiliser et à faire preuve de générosité.

Jeudi, le président du comité, Germain Essohouna Meba, a donné des détails sur les modalités de l’opération.

Aucun versement en espèces ne pourra être effectué et ce afin d’éviter tout détournement. Les dons devront se faire par virement bancaire ou par l’intermédiaire de services de banque mobile gérés par les opérateurs téléphoniques. (T-money et Flooz). Un système qui permet la transparence la plus totale.

En outre, un site donnera la possibilité de suivre en temps réel l’évolution de la collecte.

Le comité a confectionné des spots TV et des affiches pour s’assurer une forte mobilisation et ses délégués iront en région dès lundi pour porter la bonne parole.

Si l’Etat a accordé une subvention exceptionnelle de 500 millions pour cette CAN, les Eperviers et le staff ont besoin de beaucoup plus. D’ou la décision de se tourner vers les fans.

Ne reste plus aux joueurs de Claude Le Roy qu’à remporter la compétition continentale.