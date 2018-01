Sémassi talonné par trois autres équipes

A l’issue de la 11e journée du championnat de D1 jouée ce week-end, Sémassi conserve la tête du classement avec 23 points.

A deux points derrière on trouve Dyto, AS Togo Port et Gomido. Des équipes qui sont dans un mouchoir de poche. C’est dire que les prochains matchs pourraient être à rebondissement.

Résultats de la 11e journée

Dyto – Asck (3-1)

Koroki – Gbikinti (0-0)

Gomido – As Togo Port (1-1)

Kotoko – As OTR (0-2)

Anges – Foadan (2-0)

Unisport – Maranatha (0-0)

Asko – Espoir (1-1)

Agaza – Sémassi (0-1)

Classement général

Sémassi FC 23 pts +8

Dyto FC 21 pts +10

AS Togo Port 21 pts +7

Gomido FC 21 pts +7

US Koroki 20 pts +6

ASCK 18 pts +5

AS OTR 17 pts +3

Gbikinti FC 14 pts +0

ASKO 14 pts -3

Anges FC 14 pts -7

Agaza FC 13 pts -3

Unisport 13 pts +0

Maranatha FC 11 pts +0

Espoir FC 8 pts -7

Foadan FC 7 pts -7

Kotoko FC 4 pts -13