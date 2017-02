Un siècle de football

La Délégation de l’Union européenne au Togo a rendu hommage mercredi soir à Kodjovi Obilale, ancien gardien des Eperviers, gravement blessé il y a 7 ans au Cabinda lors de l’attaque du bus de l’équipe togolaise.

A cette occasion a été présenté l’ouvrage ‘La passionnante histoire du football togolais’, écrit par Juan-Carlos Gbati Gmadjom.

Un siècle de foot raconté en 242 pages avec rythme et anecdotes. Dès 1907, on jouait au football au Togo et 13 ans plus tard apparaissaient les premiers clubs comme l’Union sportive du Togo et Naval.

‘Le Togo a toujours eu de grandes sélections nationales et a participé pour la première fois à la Coupe d’Afrique des nations en 1972’, a rappelé l’ancien Premier ministre, Edem Kodjo qui a préfacé le livre.

L’auteur prépare déjà une suite qui sera cette fois consacrée à l’époque actuelle avec ses espoirs, ses joies et ses crises. Il est vrai que le football togolais a traversé d’importantes difficultés ces dernières années.