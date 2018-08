Les entraineurs Arsène Wenger (Arsenal ) et Claude Le Roy (Eperviers du Togo) ont reçu vendredi à Monrovia les insignes du ‘Knight Grand Commander of the Humane Order of African Redemption’, la plus haute distinction honorifique du Liberia.

Décorations remises par le président George Weah qui doit sa carrière de footballeur à ces deux hommes.