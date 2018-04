Après le Gabon, Vivendi s'attaque au Togo

Six mois après le lancement de son offre fibre à Libreville (Gabon), GVA, filiale de la multinationale Vivendi, taille des croupières à l’opérateur historique, écrit dimanche Jeune Afrique (N°2986).

Information intéressante car GVA vient tout juste de lancer son offre au Togo.

Avec sa CanalBox et sa technologie FTTH (fiber to the home), l’opérateur a déjà conquis plus de 40% de parts de marché depuis son lancement il y a 2 mois au Gabon.

Au Togo, GVA promet aussi du très haut débit à des tarifs accessibles. Il devra affronter deux concurrents sérieux, TogoCom (public) et Teolis qui a lancé ses services il y a quelques semaines.