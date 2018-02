Barcelone au coeur de la révolution technologique

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, participe depuis lundi au Congrès mondial du mobile de Barcelone (MWC). Le rendez-nous incontournable pour découvrir les nouveaux smartphones des fabricants chinois et coréens, les applications au service de la vie quotidienne et du développement et les innovations en matière de mobilité.

Quelque 2.300 exposants, opérateurs, industriels, fabricants de mobiles ou start-ups en provenance de 200 pays font le point sur les principales tendances.

Avec plusieurs centaines de milliers d’exposants, de participants et de visiteurs, le MWC est l’occasion, chaque année, pour tous les géants mondiaux des TIC.

L’Afrique est un marché à fort potentiel. Le développement des réseaux 3G et 4G et la baisse du prix des smartphones permet aux utilisateurs de s’équiper et de profiter de nouveaux services comme la banque mobile, les transferts électroniques et les paiements auprès des commerçants.

De nouvelles applications conçues par des développeurs togolais permettent aux agriculteurs d’acheter des semences, de vendre leur production ou aux étudiants de réviser leurs examens.

Et ce n’est que le début.