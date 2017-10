Elargir l'accès des TIC à l'ensemble de la population

Le conseil des ministres a adopté vendredi un décret relatif à la déclaration de politique du secteur de l’économie numérique pour la période 2018-2022.

Il va permettre au ministère des Postes et de l’Economie numérique de renforcer et d’accroître son action.

La stratégie peut être énoncée en 4 points, le développement des infrastructures locales nationales et internationales, la promotion des TIC dans l’économie et l’accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables, le renforcement de la concurrence sur l’ensemble des segments du marché et l’affirmation de la souveraineté numérique, notamment en matière de cybersécurité et de protection des citoyens.

Pour parvenir à ces objectifs, il est prévu la création d’un comité national du numérique placé sous l’autorité du Premier Ministre et d’un comité technique en charge du pilotage opérationnel dirigé par le ministre en charge de l’Economie numérique, Cina Lawson.