En route vers le futur

La journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information (JMTSI) a été marquée ce mercredi au Togo par un certain nombre d’initiatives destinées à faire découvrir au grand public les progrès réalisés par le Togo dans le domaine des nouvelles technologies.

Le Togo a mis en œuvre un certain nombre de projets innovants parmi lesquels l’e-gouvernement afin de rapprocher l’administration et des administrés,

On peut aussi mentionner un site des services publics a été lancé récemment, une application dédiée au monde agricole, la solution e-village qui va permettre d’établir un lien permanent entre les villages et cantons et l’administration centrale ou encore ‘SOFIE’, un dispositif qui grâce à la téléphonie mobile donne l’alerte en cas de panne sur les forages et envoie des équipes de dépannage.

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et le gouvernement sont bien conscients de l’impact des nouvelles technologies sur le développement.

A l’occasion de cette Journée, le ministère a invité la blogosphère togolaise à participer à une séance de sensibilisation et d’information sur le e-Gouvernement.

Une trentaine de blogueurs, influenceurs et créateurs de contenus ont répondu à l’invitation.