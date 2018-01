Encadrer la révolution numérique

Si la révolution numérique crée de nombreuses opportunités, elle est aussi source de difficultés notamment juridiques pour les pouvoirs publics. On pense en particulier à la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Conçues dans un monde plus lent et moins immatériel, les règles de droit en vigueur peuvent en effet sembler inadaptées. Et pourtant, le droit est-il réellement dépassé face à ce nouveau monde ? Internet est-il devenu une zone de non-droit ?

L’institut français de Lomé organise le 26 janvier prochain un colloque international consacré à la révolution numérique et au droit.

Plusieurs intervenants sont annoncés parmi lesquels Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, Victor Steinberg, avocat au Barreau de Paris et Daniel Segoin, représentant de la France auprès de la Cour de justice de l’Union européene.

Infos pratiques

Institut français du Togo

26 janvier 2018, 14:30

Inscription gratuite (obligatoire) ici