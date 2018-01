Enseignement : vers une meilleure connectivité

Le fournisseur de solutions de centres de données et de connectivité MainOne a remporté un contrat de 15 ans avec le Réseau d’éducation et de recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN) pour fournir des services d’accès à internet haut débit.

La mission de WACREN consiste à soutenir les interconnexions et à favoriser la collaboration entre les institutions de recherche et d’éducation de la région et les pairs internationaux, en construisant et en exploitant une infrastructure réseau de classe mondiale, en développant des services de pointe, en assurant la promotion et la collaboration entre les organismes nationaux, régionaux et internationaux de recherche et d’éducation, et en renforçant le capital humain de la communauté de RER.

Depuis sa création en 2010, WACREN compte 12 réseaux d’éducation et de recherche, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Ghana, notamment.

WACREN fera appel à MainOne pour garantir l'accès à internet aux écoles, collèges et universités.

Cet accord devrait permettre d’exploiter le câble sous-marin de MainOne en libre accès pour apporter des améliorations en matière d’éducation, tirer profit des nouvelles technologies, soutenir la disponibilité des ressources éducatives libres et proposer des formations à distance.