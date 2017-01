Etudiants ultra-connectés

Depuis ce lundi, des bornes Wi Fi sont installées sur le campus de l’université de Lomé (UL).

Les points d’accès se trouvent disséminés sur plusieurs sites et, notamment, au restaurant universitaire. Le déploiement se poursuivra dans les prochaines semaines pour offrir une couverture totale.

Cet accès à l’internet sans fil s’inscrit dans le cadre du projet Environnement Numérique de Travail (ENT).

Il s’agit d’un ensemble intégré de services numériques organisé et mis à disposition de la communauté éducative. On y retrouve une multitude d’informations pratiques, certains cours en ligne et des programmes de formation.