Le Togolais François Locoh Donou (MBA Stanford) a été nommé lundi président et CEO de F5 Networks. Jusqu’à sa nomination, ce diplômé de Stanford était vice-président de Ciena ?

Côtée au NASDAQ, F5 offre des solution de sécurité informatique et contribue à rendre les applications plus rapides, plus intelligentes et mieux sécurisées. Elle développe également des solutions icloud publiques et privées

