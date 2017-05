Intégration technologique

Les pays de la Cédéao s'équipent et se modernisent

L’étude sur l’itinérance dans la zone Cédéao ainsi que celle des liaisons manquantes et du partage d’infrastructures sont examinées ce lundi à Lomé.

Cette réunion organisée à l’initiative de Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, rassemble Isaias Barreto da Rosa, le Commissaire de la Cédéao en charge des télécommunications, des représentants de la Banque mondiale, des ministères des pays membres et des experts.

L’objectif de l’organisation régionale est de parvenir à l’intégration, y compris pour tout ce qui concerne le secteur des télécommunications. Cela va de la création d’un réseau global à l’harmonisation des textes sur les nouvelles technologies en passant par le développement des infrastructures à large bande.

La coopération régionale avance assez rapidement dans ce secteur. On peut citer la suppression des frais d’itinérance dans 7 pays de la Cédéao.

La Togo est prenante à toutes ces initiatives et développe parallèlement ses propres infrastructures avec l'arrivée de câbles sous-marins et la construction d’un point d’atterrissement assurant l’accès à l’internet très haut débit et la mise en place d’un opérateur d'infrastructures à large bande.

D’ici quelques années, ce sont les 15 pays de l’Espace qui devraient être au même niveau technique pour la téléphonie fixe et mobile et l’internet haut débit.