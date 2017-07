L'Afrique retrouve son identité

Il se passe toujours quelque chose d’intéressant lors des sommets de l’Union africaine en marge des discussions politiques. Celui d’Addis qui a débuté lundi n’a pas dérogé à la règle.

En effet, les responsables de l’organisation ont annoncé le lancement officiel du suffixe ‘.africa’.

Il permettra aux entreprises et aux particuliers d’être plus visibles sur le Web et d’identifier clairement la localisation géographique.

L’IDF (Internet domain suffixes) sera commercialisé à partir du 4 juillet.