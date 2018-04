L'UL n'est pas Harvard, mais ...

En 2004, Mark Zuckerberg étudiant à Harvard, crée The Facebook, un réseau social inter-universités. On connaît la suite. Facebook est un succès planétaire et l’homme riche à milliards de dollars.

Les promoteurs de Rescoul connaîtront-ils la même trajectoire. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Rescoul est un réseau social et collaboratif lancé à l’université de Lomé.

La plateforme propose aux étudiants, enseignants, chercheurs, personnels un certain nombre d’outils classiques des réseaux sociaux, mais aussi – ce qui est plus original – la création de groupes de travail pour favoriser l'apprentissage, le travail en équipe dans un esprit collaboratif.