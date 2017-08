L'évènement digital de la rentrée

L’Afrique a amorcé sa révolution numérique. Dans de nombreux pays, l’essor de la sphère digitale, synonyme de développement économique et social, est incontournable et les opportunités sont de plus en plus nombreuses. Le Togo ne fait pas exception.

‘Africa Digital Day’ qui aura lieu à Lomé le 13 octobre prochain se veut l’évènement de référence sur le digital et les NTIC en Afrique.

Cette manifestation proposera une exposition, des conférences, du réseautage et des formations accélérées. Elle s’adresse aux IT managers, aux responsables marketing, aux responsables Web au sein des entreprises …

‘Africa Digital Day’ accueillera également des représentants de grandes entreprises africaines et des officiels togolais (ministère de l’Economie numérique, du Commerce, de l’Enseignement.