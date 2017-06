La fibre part à la conquête du Togo

Le Groupe public Togo Télécom a lancé un vaste projet de déploiement de la fibre optique chez les clients, particuliers et entreprises (FTTH pour Fiber to the home). Le raccordement permettra de recevoir l’internet très haut débit.

Le service est déjà opérationnel à titre de test à Agoé et à Baguida-Avépozo.

Ce réseau terrestre va remplacer progressivement celui ayant historiquement servi à la distribution du téléphone.

Le débit descendant disponible pour l'abonné variera de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s, et de 50 Mbit/s à 200 Mbit/s dans le sens montant.

Cependant, la fibre optique autorise le transport d'un débit bien supérieur, ce qui en fait un support évolutif, c'est-à-dire que Togo Télécom pourra lors de la commercialisation segmenter son offre afin de proposer différentes gammes de débit.