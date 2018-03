Le Togo s'achemine vers la transition digitale

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, a participé lundi à Abidjan (Côte d’Ivoire) à un workshop consacré à la transformation digitale en Afrique organisé dans le cadre du CEO Africa Forum.

Elle a rappelé à cette occasion l'importance de la formation et de l’acquisition d’une culture numérique dans la transition digitale des pays africains.

Elle a également insisté sur la nécessité pour les gouvernements de stimuler l’économie numérique.

Au Togo, le gouvernement pose une à une les pierres de ces évolutions technologiques. Le pilier de la révolution à venir passe par des débits beaucoup plus rapides et la possibilité de choisir entre plusieurs opérateurs pour la fibre ou le 3G.

Les autorités veulent aussi démocratiser l’accès aux smartphones afin de permettre à la population de bénéficier des services d’e-banking, de télépaiement et de commerce électronique.

Pour mettre en œuvre une transformation numérique dont l’impact potentiel est immense, les dirigeants des secteurs privé et public du continent doivent d’abord analyser clairement ce que ce changement peut apporter à leurs citoyens, clients ou employés et la nature exact des process à mettre œuvre pour le mener à terme.

En se basant sur l’expérience réussie d’entreprises (finance, télécommunications, industrie et mines) et de gouvernements, les participants à cet atelier ont échangé sur la façon d’élaborer et de conduire une feuille de route de transformation digitale.

Les gouvernements et les régulateurs doivent devenir de véritables catalyseurs de la digitalisation, avec le soutien de l’ensemble des acteurs du secteur.