Le Togo se lance dans l'administration électronique

Le réseau e-gouvernement sera inauguré le 24 avril prochain par le président Faure Gnassingbé.

200 km de fibre optique ont été déployés à Lomé pour raccorder près de 500 bâtiments publics (ministères, administrations, aéroport, université, hôpitaux, …).

Le réseau fournira des débits très rapides pour une administration électronique qui se veut efficace.

C’est la société chinoise Huawei qui a réalisé la première phase du projet sur un financement concessionnel de l’Exim Bank of China pour environ 25 millions de dollars.

Le projet est de développer l’E-gouvernement sur l’ensemble du territoire.

Particuliers et entreprises ne sont pas oubliés. A la tête du ministère de l’Economie numérique, Cina Lawson encourage les opérateurs publics et privés à rattraper le temps perdu en proposant des débits de plus en plus rapides à des tarifs plus abordables.