Le Togo travaille à la sécurisation de son espace numérique

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, participe vendredi à Lomé à la 3e édition del' ITForum consacré à la cybersécurité. Un thème de première importance dans une région considérée comme le ventre mou.

De nombreux pays de la région servent de base à des attaques ciblées contre des entreprises et aux cyberarnaqueurs.

‘Sans la confiance, il ne pourra pas y avoir une transformation numérique inclusive nécessaire à toutes les économies et plus particulièrement à l'Afrique’, a déclaré Mme Lawson.

Elle a rappelé les différentes mesures prises par le gouvernement en faveur d'un environnement numérique plus sécurisé et plus transparent.