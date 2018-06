Il est désormais possible d’acheter et de payer son billet de bus depuis un smartphone, mais aussi de consulter les horaires pour des destinations au Togo et dans la sous-région.

L’application E-billet prend en charge les portefeuilles virtuels des opérateurs comme Moov et TogoCel ainsi que les principales cartes de crédit.

L’appli développée par des Togolais est téléchargeable gratuitement sur GooglePlay.