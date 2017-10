Le code n'aura bientôt plus de secret

L'Africa Code Week aura lieu à Lomé du 18 au 25 octobre prochains.

Cet événement doit mettre entre les mains des générations futures les outils et compétences informatiques dont elles ont besoin pour réussir au 21ème siècle et contribuer activement à l’essor économique de l’Afrique, expliquent les organisateurs.

Lancé en 2015 par SAP et son département Responsabilité sociétale d’entreprise en Europe, Moyen-Orient et Afrique en synergie avec de nombreux partenaires publics et privés comme Google, l’initiative compte initier pas moins de 200 000 enseignants et 5 millions de jeunes au cours des dix prochaines années dans toute l’Afrique.

En 2016, plus de 426.000 jeunes Africains de 30 pays ont ainsi pu apprendre les bases de la programmation informatique